Умер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник

Фото: Петр Мельник (facebook.com/Петро Мельник)

По данным СМИ, Мельник умер в клинике "Феофания"

Сегодня, 16 декабря, умер бывший ректор Налоговой академии, нардеп трех созывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "Украина молодая".

Издание отмечает, что о смерти Мельника сообщили друзья его семьи. Также уточняется, что он умер в "Феофании" от двусторонней пневмонии.

Информацию о смерти Мельника подтверждает портал "Правда Ирпеня" и юрист Игорь Черезов.

Отметим, Мельник был замешан в коррупционном скандале, летом 2013 года его задерживали на взятке за поступление в Налоговую академию. При обыске в его кабинете обнаружили 30 тыс. долларов. Позже он попал в больницу, пропускал судебные заседания, а в августе, будучи под домашним арестом, сбежал из страны и был объявлен в международный розыск. Весной 2014 года вернулся в Украину и был задержан.

Через год Ирпенский городской суд оправдал Мельника, осенью 2015 Апелляционный суд Киевской области направил дело на повторное рассмотрение. В декабре 2017 года Бородянский районный суд Киева признал его невиновным.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что не согласен с решением по делу Мельника, и обещал обжаловать постановление Бородянского суда.