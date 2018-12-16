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Помер колишній ректор Податкової академії Петро Мельник

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 12:51
Помер колишній ректор Податкової академії Петро Мельник
Фото: Петро Мельник (facebook.com/Петро Мельник)

За даними ЗМІ, Мельник помер у клініці "Феофанія"

Сьогодні, 16 грудня, помер колишній ректор Податкової академії, нардеп трьох скликань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Україна молода".

Видання зазначає, що про смерть Мельника повідомили друзі його сім'ї. Також уточнюється, що він помер у "Феофанії" від двосторонньої пневмонії.

Інформацію про смерть Мельника підтверджує портал "Правда Ірпеня" і юрист Ігор Черезов.

Зазначимо, Мельник був замішаний в корупційному скандалі, влітку 2013 року його затримували на хабарі за вступ до Податкової академії. При обшуку в його кабінеті виявили 30 тис. доларів. Пізніше він потрапив до лікарні, пропускав судові засідання, а в серпні, будучи під домашнім арештом, втік з країни і був оголошений в міжнародний розшук. Навесні 2014 року повернувся до України і був затриманий.

Через рік Ірпінський міський суд виправдав Мельника, восени 2015 Апеляційний суд Київської області направив справу на повторний розгляд. У грудні 2017 року Бородянський районний суд Києва визнав його невинним.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що не згоден з рішенням по справі Мельника, і обіцяв оскаржити постанову Бородянського суду.

 

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