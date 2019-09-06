Умер бывший президент Зимбабве

Фото: Робер Мугабе (BBC)

Бывшему диктатору было 95 лет

В Зимбабве после продолжительной борьбы с болезнью в возрасте 95 лет умер бывший президент Роберт Мугабе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщили родственники экс-президента Зимбабве, Мугабе умер после продолжительной борьбы с болезнью. С начала этого года бывший диктатор провел несколько месяцев в больнице Сингапура.

Отметим, Мугабе в 1980 году занял должность премьер-министра Зимбабве. В 1987 году он отменил должность премьер-министра и назначил себя президентом страны. Мугабе был отстранен от власти лишь в 2017 году в результате военного переворота. Мугабе занимал должность президента на протяжении 37 лет, его называли "самым старым диктатором в мире".

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки в возрасте 79 лет умер миллиардер Дэвид Кох, соучредитель энергетической и химической корпорации Koch Industries. Старший брат миллиардера Чарльз Кох рассказал, что 27 лет назад у его брата диагностировали прогрессирующий рак предстательной железы.

РБК-Украина писало, что 19 июля в своем доме в Нидерландах скончался известный актер Рутгер Хауэр. Актер скончался после непродолжительной болезни в возрасте 75 лет. Хауэр снялся в таких фильмах как "бегущий по лезвию", "Слепая ярость", "Ночные ястребы"