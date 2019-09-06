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Помер колишній президент Зімбабве

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 09:47
Помер колишній президент Зімбабве
Фото: Робер Мугабе (BBC)

Колишньому диктатору було 95 років

У Зімбабве після тривалої боротьби з хворобою у віці 95 років помер колишній президент Роберт Мугабе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомили родичі екс-президента Зімбабве, Мугабе помер після тривалої боротьби з хворобою. За початку цього року колишній диктатор провів декілька місяців у лікарні Сінгапуру.

Зазначимо, Мугабе в 1980 році зайняв посаду прем'єр-міністра Зімбабве. В 1987 році він скасував посаду прем'єр-міністра та призначив себе президентом країни. Мугабе був відсторонений від влади лише в 2017 році в результаті військового перевороту. Мугабе займав посаду президента впродовж 37 років, його називали "найстарішим диктатором в світі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки у віці 79 років помер мільярдер Девід Кох, співзасновник енергетичної та хімічної корпорації Koch Industries. Старший брат мільярдера Чарльз Кох розповів, що 27 років тому у його брата діагностували прогресуючий рак передміхурової залози.

Також РБК-Україна писало, що 19 липня у своєму будинку в Нідерландах помер відомий актор Рутгер Хауер. Актор помер після нетривалої хвороби у віці 75 років. Хауер знявся у таких фільмах як "Той, що біжить по лезу", "Сліпа лють", "Нічні яструби"

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