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В США умер миллиардер Дэвид Кох

Новости » Общество    23.08.2019 - 18:55
В США умер миллиардер Дэвид Кох
Фото: Дэвид Кох (twitter.com)

Миллиардер умер на 80 году жизни

Американский миллиардер, сооснователь энергетической и химической корпорации Koch Industries Дэвид Кох умер в США в 79 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

По словам старшего брата миллиардера Чарльза Коха, 27 лет назад у его брата диагностировали прогрессирующий рак предстательной железы.

Как известно, в прошлом году Дэвид Кох отошел от управления Koch Industries из-за ухудшения состояния здоровья. Также он прекратил участвовать во всех политических организациях. Братья Кох посредством этого фонда поддерживали Республиканскую партию и различные политические инициативы республиканцев. Он также занимался благотворительностью в сфере искусства, поддерживал балет. Семья жертвовала большие суммы больницам на проекты, связанные с исследованием методов лечения рака.

Напомним, ранее Bloomberg назвал самые богатые семьи мира. Третья строчка реейтинга в этом году досталась Чарльзу и Дэвиду Кохам, двум сыновьям Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя 40 лет в американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохов увеличилось за год на 25 млрд долларов и теперь составляет 125 млрд долларов.

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