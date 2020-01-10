Умер бизнесмен, покушение на которого готовили супруги Грищенко

В Косово Ивано-Франковской области умер Михаил Чекурак, за покушение на которого арестовали супругов Владислава и Инну Грищенко, которые также фигурируют в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает местное издание КУРС.

Сообщается, что Чекурак умер вчера вечером. Причину смерти установит экспертиза, но предварительно при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Также сообщается, что после задержания супругов Грищенко Чекурак находился под государственной охраной.

Напомним, ранее сообщалось о задержании возможного организатора покушения на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака, в исполнении которого подозревают ветеранов Инну и Владислава Грищенко.

По данным следователей, взрывное устройство на его Range Rover установили по заказу предпринимателя из Косово - Василия Шкондеюка, однако покушение было неудачным. Шкондеюка задержали в ноябре, Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следствие по делу об убийстве Павла Шеремета заявляло, что вышло на подозреваемых после изучения обстоятельств 35 похожих преступлений, в частности подрыва ЛЭП в Херсонской области и покушения на Чекурака.