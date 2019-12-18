В деле супругов Грищенко задержали предполагаемого организатора

Фото: Инна и Владислав Грищенко (uazmi.net)

Правоохранители задержали предполагаемого организатора покушения на бизнесмена Чекурака

Правоохранители задержали предполагаемого организатора покушения на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака, в исполнении которого подозревают ветеранов Инну и Владислава Грищенко, которые также фигурируют в деле об убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат супругов Виталий Ковальчук в Facebook.

По словам адвоката, следствие установило и задержало предполагаемого организатора покушения на бизнесмена Чекурака. В материалах дела предполагаемого организатора называют "гражданином Ш.", однако к делу Шеремета он не причастен.

Ковальчук добавил, что готовит иск в суд с целью опровержения информации, распространенной правоохранительными органами и Министерством внутренних дел, о якобы причастности супругов Грищенко к убийству журналиста Шеремета.

Напомним, ранее в МВД объясняли, почему ветеранам Грищенко не было объявлено о подозрении в причастности к убийству Шеремета, но они фигурируют в деле. Тогда спикер министерства Артем Шевченко отмечал, что супруги проходит по другому делу - о покушении на бизнесмена в городе Косов.