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В деле супругов Грищенко задержали предполагаемого организатора

Новости » Общество     18.12.2019 - 14:22
В деле супругов Грищенко задержали предполагаемого организатора
Фото: Инна и Владислав Грищенко (uazmi.net)

Правоохранители задержали предполагаемого организатора покушения на бизнесмена Чекурака

Правоохранители задержали предполагаемого организатора покушения на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака, в исполнении которого подозревают ветеранов Инну и Владислава Грищенко, которые также фигурируют в деле об убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат супругов Виталий Ковальчук в Facebook.

По словам адвоката, следствие установило и задержало предполагаемого организатора покушения на бизнесмена Чекурака. В материалах дела предполагаемого организатора называют "гражданином Ш.", однако к делу Шеремета он не причастен.

Ковальчук добавил, что готовит иск в суд с целью опровержения информации, распространенной правоохранительными органами и Министерством внутренних дел, о якобы причастности супругов Грищенко к убийству журналиста Шеремета.

В деле супругов Грищенко задержали предполагаемого организатора

Напомним, ранее в МВД объясняли, почему ветеранам Грищенко не было объявлено о подозрении в причастности к убийству Шеремета, но они фигурируют в деле. Тогда спикер министерства Артем Шевченко отмечал, что супруги проходит по другому делу - о покушении на бизнесмена в городе Косов.

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