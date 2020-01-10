Помер бізнесмен, замах на якого готувало подружжя Грищенків

У Косові Івано-Франківської області помер Михайло Чекурак, за замах на якого заарештували подружжя Владислава та Інну Грищенків, які фігурують у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє місцеве видання КУРС.

Повідомляється, що Чекурак помер учора ввечері. Причину смерті встановить експертиза, але попередньо при огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено.

Також повідомляється, що після затримання подружжя Грищенків Чекурак перебував під державною охороною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання можливого організатора замаху на івано-франківського бізнесмена Михайла Чекурака, у виконанні якого підозрюють ветеранів Інну і Владислава Грищенків.

За даними слідчих, вибуховий пристрій на його Range Rover встановили на замовлення підприємця з Косова - Василя Шкондеюка, однак замах був невдалим. Шкондеюка затримали в листопаді, Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Слідство у справі про вбивство Павла Шеремета заявляло, що вийшло на підозрюваних після вивчення обставин 35 схожих злочинів, зокрема підриву ЛЕП в Херсонській області та замаху на Чекурака.