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Умер американский экс-сенатор и кандидат в президенты США Боб Доул

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Понедельник 06 декабря 2021 02:11
Умер американский экс-сенатор и кандидат в президенты США Боб Доул Фото: умер американский экс-сенатор и кандидат в президенты США Боб Доул (facebook.com/ftbragg18abn)
Автор: Анна Полисученко

Умер американский экс-сенатор и кандидат в президенты США Боб Доул. Политику было 98 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

По словам его жены Элизабет Доул, бывший сенатор, имевший рак легких IV стадии, скончался во сне.

Президент США Джо Байден, работавший вместе с Доулом в Сенате, выразил соболезнования в связи со смертью политика, охарактеризовав его как своего друга и "такого американского государственного деятеля, каких мало в нашей истории".

"У него было безошибочное чувство честности и чести. Пусть благословит его Бог и пусть наша нация всегда опирается на его наследие порядочности, достоинства, хорошего юмора и патриотизма", - заявил американский лидер.

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трам отметил, что Доул "был американским героем войны и настоящим патриотом" своей страны, чья служба "Великому штату Канзас" "укрепила Республиканскую партию".

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