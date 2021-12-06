Помер американський екс-сенатор і кандидат у президенти США Боб Доул. Політику було 98 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press .

За словами його дружини Елізабет Доул, колишній сенатор, що мав рак легенів IV стадії, помер уві сні.

Президент США Джо Байден, який працював разом з Доулом у Сенаті, висловив співчуття у зв'язку зі смертю політика, охарактеризувавши його як свого друга і "такого американського державного діяча, яких мало в нашій історії".

"У нього було безпомилкове почуття чесності і честі. Нехай благословить його Бог і нехай наша нація завжди спирається на його спадщину порядності, гідності, гарного гумору і патріотизму", - заявив американський лідер.

Колишній глава Сполучених Штатів Дональд Трам зазначив, що Доул "був американським героєм війни і справжнім патріотом" своєї країни, чия служба "Великому штату Канзас" "зміцнила Республіканську партію".