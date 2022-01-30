Сегодня, 30 января умер актер советского кино Леонид Куравлев - звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Вий", "Афоня". Незадолго до смерти 85-летнего артиста госпитализировали с подозрением на COVID-19, он перенес экстренную операцию, также у него обнаружили поражение мозга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Перед смертью у Куравлева выявили тяжелое заболевание

В канун Рождества Леонид Куравлев попал в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на коронавирус.

Родные вызвали скорую после того, как у артиста начались проблемы с дыханием и повысилась температура. Тесты на COVID-19 оказались отрицательными, но врачи диагностировали пневмонию.

После обследования также обнаружилось поражение мозга с нарушением работы памяти, речи и функции глотания. Куравлеву сделали экстренную операцию на желудке, чтобы он смог принимать пищу.

Фото: у Куравлева диагностировали тяжелое заболевание перед смертью (facebook.com/mogilevonline)

Биография актера

Леонид Вячеславович Куравлев родился в Москве 8 октября 1936 года. В раннем детстве несколько лет прожил в Мурманской области, куда его мать сослали по ложному обвинению.

Фото: актер поступил в вуз только со второй попытки (wikipedia.org)

Поступить во ВГИК Куравлев смог только со второго раза, а в промежутке между попытками сдать экзамены работал на фабрике мягких игрушек и в московской артели "Оптик".

Актер дебютировал в кино в 1958 году, снявшись в роли солдата в картине "Сегодня увольнения не будет" Андрея Тарковского и Александра Гордона. Дружил с Василием Шукшиным и играл в его дипломной короткометражке "Из Лебяжьего сообщают".

Фото: дебют Куравлева в кино датируется 1868 годом (facebook.com/vokrug.tv)

На счету Леонида Куравлева работы более чем в 200 фильмах, звания народного артиста РСФСР и заслуженного артиста РФ. В 1960 - 1992 году состоял в труппе Театра-студии актера в Москве.

Куравлев стал звездой популярного советского кино 70-80-х годов прошлого века. Сыграл главные роли в картинах "Вий", "Иван Васильевич меняет профессию", "Живет такой парень", "Афоня". На его счету работы в фильмах "Начало", "Семнадцать мгновений весны", "Золотой теленок", "Мимино", "Шла собака по роялю", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная".

Позже актер снимался в российских фильмах и сериалах ("Ширли-мырли", "Сибирский цирюльник", "Турецкий гамбит", "Улицы разбитых фонарей", "Бригада"). Вел телепрограмму о книгах на канале РТР "Мир книг с Леонидом Куравлевым". Его последней работой стала роль отца Леонтия в комедийном фильме "Весь этот джем" в 2015 году.

Фото: на счету Куравлева работы более чем в 200 фильмах (culture.ru)

В 2014 году Куравлев подписал обращение деятелей культуры РФ о поддержке позиции президента Путина по Украине и Крыму. Был внесен в базу "Миротворец".

Смерть жены стала для артиста ударом

Со своей супругой Ниной Васильевной Леонид Куравлев познакомился в 16 лет еще во время учебы в школе. Он был десятиклассником, а она училась на два класса младше. В 1960 году они расписались и прожили вместе 52 года. В браке родилась дочь Екатерина и сын Василий. Нина Васильевна была преподавателем английского языка, работала завучем в школе.

Фото: смерть жены стала для Куравлева ударом (nur.kz)

После смерти жены в 2012 году Куравлев вел затворнический образ жизни, перестал давать интервью, общаться с друзьями, носил черную одежду. Так, в 2021 году даже появились слухи о смерти актера, но оказалось, что он переехал на дачу и не выходил на связь с родными.

Последние полгода актер жил в частном пансионате для пожилых людей. Из-за депрессии физическое состояние Куравлева сильно ухудшилось, и родные не могли самостоятельно продолжать ухаживать за ним. В пансионате актер почувствовал себя лучше.