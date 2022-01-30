Помер актор Леонід Куравльов

Сьогодні, 30 січня помер актор радянського кіно Леонід Куравльов - зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію", "Вій", "Афоня". Незадовго до смерті 85-річного артиста госпіталізували із підозрою на COVID-19, він переніс екстрену операцію, також у нього виявили поразку мозку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

Перед смертю у Куравльова виявили тяжке захворювання

Напередодні Різдва Леонід Куравльов потрапив у реанімацію однієї з московських лікарень із підозрою на коронавірус.

Рідні викликали швидку після того, як у артиста почалися проблеми з диханням та підвищилася температура. Тести на COVID-19 виявилися негативними, але лікарі діагностували пневмонію.

Після обстеження також виявилося ураження мозку з порушенням роботи пам'яті, мови та функції ковтання. Куравльову зробили екстрену операцію на шлунку, щоб він зміг вживати їжу.

Фото: у Куравльова діагностували тяжке захворювання перед смертю (facebook.com/mogilevonline)

Біографія актора

Леонід В'ячеславович Куравльов народився Москві 8 жовтня 1936 року. У ранньому дитинстві кілька років прожив у Мурманській області, куди його матір заслали за помилковим звинуваченням.

Фото: актор вступив до вишу лише з другої спроби (wikipedia.org)

Вступити до ВДІКу Куравльов зміг лише з другого разу, а в проміжку між спробами скласти іспити працював на фабриці м'яких іграшок та в московській артілі "Оптік".

Актор дебютував у кіно у 1958 році, знявшись у ролі солдата у картині "Сьогодні звільнення не буде" Андрія Тарковського та Олександра Гордона. Дружив із Василем Шукшиним і грав у його дипломній короткометражці "З Леб'яжого повідомляють".

Фото: дебют Куравльова у кіно датується 1868 роком (facebook.com/vokrug.tv)

На рахунку Леоніда Куравльова роботи більш ніж у 200 фільмах, звання народного артиста РРФСР та заслуженого артиста РФ. У 1960 – 1992 році перебував у трупі Театру-студії актора у Москві.

Куравльов став зіркою популярного радянського кіно 70-80-х років минулого століття. Зіграв головні ролі у картинах "Вій", "Іван Васильович змінює професію", "Живе такий хлопець", "Афоня". На його рахунку роботи у фільмах "Початок", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Золоте теля", "Міміно", "Ішов собака по роялю", "Місце зустрічі змінити не можна", "Найчарівніший і найпривабливіший".

Пізніше актор знімався у російських фільмах та серіалах ("Ширлі-мирлі", "Сибірський цирульник", "Турецький гамбіт", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бригада"). Вів телепрограму про книги на каналі РТР "Світ книг із Леонідом Куравльовим". Його останньою роботою стала роль отця Леонтія у комедійному фільмі "Весь цей джем" у 2015 році.

Фото: на рахунку Куравльова роботи більш ніж у 200 фільмах (culture.ru)

У 2014 році Куравльов підписав звернення діячів культури РФ про підтримку позиції президента Путіна щодо України та Криму. Було внесено до бази "Миротворець".

Смерть дружини стала для артиста ударом

Зі своєю дружиною Ніною Василівною Леонід Куравльов познайомився у 16 ​​років ще під час навчання у школі. Він був десятикласником, а вона навчалася на два класи молодшою. 1960 року вони розписалися і прожили разом 52 роки. У шлюбі народилася дочка Катерина та син Василь. Ніна Василівна була викладачем англійської мови, працювала завучем у школі.

Фото: смерть дружини стала для Куравльова ударом (nur.kz)

Після смерті дружини у 2012 році Куравльов вів затворницький спосіб життя, перестав давати інтерв'ю, спілкуватися з друзями, носив чорний одяг. Так, у 2021 році навіть з'явилися чутки про смерть актора, але виявилося, що він переїхав на дачу та не виходив на зв'язок із рідними.

Останні півроку актор жив у приватному пансіонаті для людей похилого віку. Через депресію фізичний стан Куравльова сильно погіршився, і рідні не могли самостійно продовжувати доглядати його. У пансіонаті актор відчув себе краще.