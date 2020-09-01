Уменьшение числа нардепов и закон о референдуме: ВР одобрила повестку новой сессии

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада одобрила повестку дня четвертой сессии парламента. В нее вошли законопроекты, касающиеся уменьшения числа народных депутатов и народовластия.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За проект постановления №3050 проголосовали 243 народных депутата.

Этим документом Рада утвердила перечень законопроектов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, и законопроектов, которые поручено подготовить и доработать для рассмотрения на сессии.

Среди законопроектов:

проект о внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии) (№1013),

о внесении изменений в статью 93 Конституции (о законодательной инициативе народа) (№1015),

о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" по поводу оснований увольнения директора НАБУ за коррупционное или связано с коррупцией правонарушение (№2656),

о народовластии через всеукраинский референдум (№3612),

о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы) (№1017).

В перечень включен проект о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636).

Парламентарии также вернутся к переименованию областей. В повестке дня сессии законопроекты:

о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Кировоградской области) (№0967),

о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Днепропетровской области) (№ 0968).

Также в документе значится и блок законодательных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, нардепы рассмотрят проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120), проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093), а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099).

В постановлении отдельно указан перечень из 212 законопроектов, которые комитеты ВР предлагают не включать в повестку дня четвертой сессии.

Кроме того, постановление содержит перечень из 9 законопроектов, включенных в повестку дня третьей сессии ВР, по которым поступили заявления об их отзыве.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента.

Как писало РБК-Украина, парламент во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за пандемии коронавируса.

РБК-Украина в своем материале "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии" подробнее разбиралось, чем займутся депутаты в ближайшие месяцы.