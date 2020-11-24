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Под Уманью столкнулись грузовики и легковушка, два человека погибли

Автор: Игорь Литвиненко

В Черкасской области утром 24 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека, среди жертв - ребенок.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на автодороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка в Уманском районе. В результате ДТП легковушка "Дэу-Ланос" оказалась зажата между двумя грузовиками.

"В результате происшествия в легковом автомобиле погибли 2 человека. Спасатели Уманской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины", - сообщили спасатели.

Сейчас устанавливается количество людей, которые находились в легковом автомобиле.

Днями РБК-Украина писало, что под Киевом в ДТП с участием двух автомобилей пострадали семь человек.

Также сообщалось, что во Львовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которое двое человек погибли.

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