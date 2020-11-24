Під Уманню зіткнулися вантажівки і легковик, загинули дві людини

В Черкаській області вранці 24 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок і легковика. В результаті аварії загинули дві людини, серед жертв - дитина.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася на автодорозі Стрий-Кропивницький-Знам'янка в Уманському районі. В результаті ДТП легковик "Деу-Ланос" виявилася затиснута між двома вантажівками.

"В результаті події в легковому автомобілі загинули 2 людини. Рятувальники Уманської державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце події, провели роботи з деблокування тіл загиблих з пошкодженої машини", - повідомили рятувальники.

Зараз встановлюється кількість людей, які знаходилися в легковому автомобілі.

Днями РБК-Україна писало, що під Києвом у ДТП за участю двох автомобілів постраждали сім осіб.

Також повідомлялося, що у Львівській області сталося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті яке двоє людей загинули.