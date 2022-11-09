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В Умані загули сирени, повітряної тривоги не було: що сталося

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Умань, Середа 09 листопада 2022 09:13
В Умані загули сирени, повітряної тривоги не було: що сталося Фото: в Умані загули сирени без оголошення повітряної тривоги (err ee)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 9 листопада, в Умані Черкаської області раптово загули сирени. Трапилось це без оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міську раду.

"У зв’язку з нестабільною роботою енергозабезпечення відбувся збій та запуск сирен", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Умані проводилася робота з поліпшення системи оповіщення. Людей просять не лякатися запусків оповіщення.

Нагадаємо, у понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи. Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що спрацювала ППО. Уламками збитої ракети було поранено 2 людей. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні.

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