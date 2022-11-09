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В Умани загудели сирены, воздушной тревоги не было: что произошло

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Умань, Среда 09 ноября 2022 09:13
В Умани загудели сирены, воздушной тревоги не было: что произошло Фото: в Умани загудели сирены без объявления воздушной тревоги (err ee)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 9 ноября, в Умани Черкасской области внезапно загудели сирены. Случилось это без объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский городской совет.

"В связи с нестабильной работой энергообеспечения произошел сбой и запуск сирен", - говорится в сообщении.

Ранее в Умани проводилась работа по улучшению системы оповещения. Людей просят не пугаться запусков оповещения.

Напомним, в понедельник, 8 августа, в Умани (Черкасская область) раздались взрывы. Позже глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что сработала ПВО. Обломками сбитой ракеты были ранены 2 человека. Позже один из пострадавших умер в больнице.

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