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В Умани во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Новина українською →
Умань, Понедельник 08 августа 2022 11:09
В Умани во время воздушной тревоги прогремели взрывы Фото: В Умани во время воздушной тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 8 августа, в Умани (Черкасская область) раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Умани сообщают о звуках, подобных взрывам. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Позже глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время последней воздушной тревоги в Умани сработала ПВО.

"В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram.

По словам главы ОВА, два человека получили ранения, их оперативно госпитализировали.

"На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС. В очередной раз подчеркиваем необходимость реагирования на воздушные тревоги", - написал он.

Фото: остатки сбитой над Уманью ракеты повредили объект инфраструктуры (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, сегодня оккупанты запустили ракеты по Харькову. Получил ранения по меньшей мере один человек.

Кроме того, накануне вечером российские военные нанесли ракетный удар по Винницкой области.

Добавим, что вчера жители Винницы услышали взрывы. После этого мэр города заявил, что на территории Винницкой громады чрезвычайных ситуаций не было и подтвердил похожие на взрывы звуки.

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