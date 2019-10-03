В Умани задержали чиновников за вымогательство во время Рош ха-Шана

В Умани (Черкасская область) правоохранители задержали чиновников местной инспекции по благоустройству на вымогательстве взятки от гражданина Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Согласно сообщению, правоохранители задержали исполняющего обязанности директора Уманского коммунального предприятия - начальника инспекции благоустройства и старшего инспектора инспекции.

Сообщается, что чиновники требовали и получили от гражданина Израиля 400 долларов за "беспрепятственное осуществление розничной торговли продуктами питания и установку рекламных баннеров в районе массового нахождения паломников - хасидов по ул. Пушкина в Умани в период празднования Рош ха-Шана".

Сейчас проходит расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Как отмечается, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание чиновников в Умани (chk.gp.gov.ua)

Напомним, в Умани за время празднования Рош ха-Шана полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств.

Правоохранители зафиксировали незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кражи и грабежи. При этом, как сообщали в полиции, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не происходило.

РБК-Украина сообщало, что с начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30,1 тыс. паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября.