В Умани ввели дополнительные запреты на празднование Рош ха-Шана

В Умани вводят дополнительные ограничения на празднование Рош ха-Шана. Они будут действовать с 19 по 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский городской совет .

Как сообщалось, в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должно прибыть до 10 тысяч верующих.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.

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