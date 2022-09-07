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В Умани ввели дополнительные запреты на празднование Рош ха-Шана

Фото: в Умани ввели дополнительные запреты на празднование Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Умани вводят дополнительные ограничения на празднование Рош ха-Шана. Они будут действовать с 19 по 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский городской совет.

Запрещено:

  • торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств);
  • продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ;
  • продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие, во избежание конфронтации между полицейскими и лицами, имеющими при себе макет огнестрельного оружия.

Как сообщалось, в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должно прибыть до 10 тысяч верующих.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.

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Умань