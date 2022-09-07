В Умані ввели додаткові заборони на святкування Рош ха-Шана

В Умані вводять додаткові обмеження на святкування Рош ха-Шана. Вони будуть діяти з 19 по 30 вересня включно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міську раду.
Заборонено:
Як повідомлялось, в Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош ха-Шана. Після 18 вересня мають прибути до 10 тисяч вірян.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.
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