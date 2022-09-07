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В Умані ввели додаткові заборони на святкування Рош ха-Шана

Фото: в Умані ввели додаткові заборони на святкування Рош ха-Шана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Умані вводять додаткові обмеження на святкування Рош ха-Шана. Вони будуть діяти з 19 по 30 вересня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міську раду.

Заборонено:

  • торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезинфікуючих засобів);
  • продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі салютів, феєрверків, інших вибухових речовин;
  • продаж пневматичної зброї та іграшок які імітуюють зброю, з метою уникнення конфронтації між поліцейськими та особами, що мають при собі макет вогнепальної зброї.

Як повідомлялось, в Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош ха-Шана. Після 18 вересня мають прибути до 10 тисяч вірян.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.

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Умань