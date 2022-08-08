В Умани во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В понедельник, 8 августа, в Умани (Черкасская область) раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС. В очередной раз подчеркиваем необходимость реагирования на воздушные тревоги", - написал он.

По словам главы ОВА, два человека получили ранения, их оперативно госпитализировали.

"В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram .

Позже глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время последней воздушной тревоги в Умани сработала ПВО.

"В Умани сообщают о звуках, подобных взрывам. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты запустили ракеты по Харькову. Получил ранения по меньшей мере один человек.

Кроме того, накануне вечером российские военные нанесли ракетный удар по Винницкой области.

Добавим, что вчера жители Винницы услышали взрывы. После этого мэр города заявил, что на территории Винницкой громады чрезвычайных ситуаций не было и подтвердил похожие на взрывы звуки.

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