UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Умани во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Фото: В Умани во время воздушной тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 8 августа, в Умани (Черкасская область) раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Умани сообщают о звуках, подобных взрывам. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Позже глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время последней воздушной тревоги в Умани сработала ПВО.

"В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram.

По словам главы ОВА, два человека получили ранения, их оперативно госпитализировали.

"На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС. В очередной раз подчеркиваем необходимость реагирования на воздушные тревоги", - написал он.

Фото: остатки сбитой над Уманью ракеты повредили объект инфраструктуры (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, сегодня оккупанты запустили ракеты по Харькову. Получил ранения по меньшей мере один человек.

Кроме того, накануне вечером российские военные нанесли ракетный удар по Винницкой области.

Добавим, что вчера жители Винницы услышали взрывы. После этого мэр города заявил, что на территории Винницкой громады чрезвычайных ситуаций не было и подтвердил похожие на взрывы звуки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьВзрывВойна в УкраинеВойна России против Украины