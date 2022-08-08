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В Умані під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

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Умань, Понеділок 08 серпня 2022 11:09
В Умані під час повітряної тривоги прогриміли вибухи Фото: в Умані під час повітряної тривоги прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Умані повідомляють про звуки, подібні до вибухів. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що під час останньої повітряної тривоги в Умані спрацювала ППО.

"Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури", - написав він у Telegram.

За словами голови ОВА, двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізували.

"На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Вкотре наголошуємо на необхідності реагування на повітряні тривоги", - написав він.

Фото: залишки збитої над Уманню ракети пошкодили об'єкт інфраструктури (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, сьогодні окупанти запустили ракети по Харкову. Отримала поранення щонайменше одна людина.

Крім того, напередодні ввечері Російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області.

Додамо, що вчора жителі Вінниці почули вибухи. Після цього мер міста заявив, що на території Вінницької громади надзвичайних ситуацій не було і підтвердив схожі на вибухи звуки.

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