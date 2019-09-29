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В Умани вспыхнул дом, который снимали хасиды

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 13:54
В Умани вспыхнул дом, который снимали хасиды
Фото: пожар (Pixabey)

Спасатели эвакуировали в безопасное место пятерых хасидов

В Черкасской области в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации спасателей, возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью спасателей.

Во время борьбы с огнем, спасатели из комнат дома эвакуировали в безопасное место пятерых хасидов.

По информации ГСЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Напомним, в Киеве в Оболонском районе ночью 28 сентября неизвестные устроили поджог в здании детского сада.

РБК-Украина писало, что в Сумской области в ночь на 27 сентября произошел взрыв в пекарне города Шостка. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали две работницы пекарни. На момент инцидента в помещении работало три человека. В результате в больницу с ожогами различной степени тяжести госпитализированы две работницы. Больше всего пострадала 48-летняя женщина. Она получила поражения 15% площади тела и сейчас находится в реанимации.

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Новости Украины пожарЧеркасская областьхасиды
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