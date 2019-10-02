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В Умані за час перебування хасидів відкрито 15 кримінальних проваджень

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 11:59
В Умані за час перебування хасидів відкрито 15 кримінальних проваджень
Фото: хасиди в Умані (ch.npu.gov.ua)

Поліцією зафіксовано 72 повідомлення про можливі правопорушення

В Умані (Черкаська область) за час святкування паломниками-хасидами іудейського Нового року Рош ха-Шана поліцією зафіксовано 72 повідомлення про можливі правопорушення, зареєстровано 15 кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що правоохоронці зафіксували незаконне поводження зі зброєю, незаконне зберігання наркотичних засобів, крадіжки і грабежі. При цьому, як повідомили в поліції, надзвичайних подій та грубих порушень громадського порядку в Умані не відбувалося.

Як зазначили поліцейські, станом на 10 годину ранку з Умані виїхало понад 8 тис. паломників. Поліція забезпечує безпеку дорожнього руху.

"Публічний порядок і безпеку громадян під час масових заходів в Умані забезпечують понад 550 поліцейських з 12 областей України", - додали в прес-службі.

Фото: хасиди в Умані (ch.npu.gov.ua)

Нагадаємо, з початку прибуття прочан (з 6 вересня) прикордонники оформили на в'їзд в Україну понад 30,1 тис. паломників. Масово прочани почали прибувати з 25 вересня.

У цьому році ортодоксальні євреї відзначають ювілейний 5780-й іудейський Новий рік, який святкується з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня. Масове вибуття очікується з 2 по 4 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Черкаській області в Умані рятувальники ліквідували пожар в будинку, в якому знімали квартиру хасиди.

В Україну прибули понад 30 тис. паломників-хасидів В Умані спалахнув будинок, який знімали хасиди
Новини України хасидыРош-Ха-ШанаУмань
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