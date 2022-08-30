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В Умани ужесточают меры безопасности на празднование Рош ха-Шана

Фото: В Умани ужесточают меры безопасности на празднование Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Умани усилят меры безопасности в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы во время празднования Рош ха-Шана. Меры будут ужесточены с 19 по 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черкасской ОВА Игоря Табурця в Telegram.

В этот период в Умани будут действовать:

  • запрет на проведение любых массовых мероприятий;
  • запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;
  • усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;
  • запрет движения транспортных средств и парковки на отдельных участках улично-дорожной сети;
  • ограничение доступа к местам паломничества.

"На сегодняшний день правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - сообщил глава ОВА.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.

Кроме того, США призывали своих граждан воздержаться от поездки в Украину на празднование Рош ха-Шана.

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УманьРош ха-ШанаВойна России против Украины