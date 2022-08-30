В Умани ужесточают меры безопасности на празднование Рош ха-Шана

В этот период в Умани будут действовать:

запрет на проведение любых массовых мероприятий;

запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;

усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;

запрет движения транспортных средств и парковки на отдельных участках улично-дорожной сети;

ограничение доступа к местам паломничества.

"На сегодняшний день правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - сообщил глава ОВА.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.

Кроме того, США призывали своих граждан воздержаться от поездки в Украину на празднование Рош ха-Шана.

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