В Умани установят карантинные пункты в местах паломничества

С 10 сентября в Умани в местах паломничества хасидов установят временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина. На пунктах будут дежурить работники Национальной полиции, ГСЧС, Государственной миграционной службы, Госпродпотребслужбы и уполномоченные должностные лица

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий в Facebook.

Сегодня состоялась внеочередная сессия городского совета, во время которой депутаты приняли решение "О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усилении противоэпидемических мер на территории города".

Следовательно, за неделю в Умани будут установлены пять временных пунктов "мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм".

На пунктах мониторинга будут проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, в случае необходимости - будут проверять документы, которые позволяют лицу находиться на территории Украины, осуществлять температурный скрининг и досмотр людей, вещей и транспортных средств, составлять протоколы об административных и других нарушениях.

Также в городе будут действовать мобильные мониторинговые группы с подобными полномочиями.

Напомним, на празднование Рош ха-Шана в Умани может собраться около 2-3 тысяч хасидов.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.

Добавим, что полиция в Умани уже перешла на усиленный режим работы.