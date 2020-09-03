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В Умани установят карантинные пункты в местах паломничества

Автор: РБК-Украина

С 10 сентября в Умани в местах паломничества хасидов установят временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина. На пунктах будут дежурить работники Национальной полиции, ГСЧС, Государственной миграционной службы, Госпродпотребслужбы и уполномоченные должностные лица

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий в Facebook.

Сегодня состоялась внеочередная сессия городского совета, во время которой депутаты приняли решение "О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усилении противоэпидемических мер на территории города".

Следовательно, за неделю в Умани будут установлены пять временных пунктов "мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм".

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На пунктах мониторинга будут проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, в случае необходимости - будут проверять документы, которые позволяют лицу находиться на территории Украины, осуществлять температурный скрининг и досмотр людей, вещей и транспортных средств, составлять протоколы об административных и других нарушениях.

Также в городе будут действовать мобильные мониторинговые группы с подобными полномочиями.

Напомним, на празднование Рош ха-Шана в Умани может собраться около 2-3 тысяч хасидов.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.

Добавим, что полиция в Умани уже перешла на усиленный режим работы.

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