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В Умані встановлять карантинні пункти у місцях паломництва

Автор: РБК-Україна

З 10 вересня в Умані у місцях паломництва хасидів встановлять тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину. На пунктах будуть чергувати працівники Національної поліції, ДСНС, Державної міграційної служби, Держпродспоживслужби та уповноважені посадові особи

Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій в Facebook.

Сьогодні відбулася позачергова сесія міської ради, під час якої депутати прийняли рішення "Про захист населення р. Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 і посилення протиепідемічних заходів на території міста".

Отже, за тиждень в Умані будуть встановлені п'ять тимчасових пунктів "моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм".

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На пунктах моніторингу будуть проводити роз'яснювальну роботу про необхідність дотримання протиепідемічних заходів, у разі необхідності - будуть перевіряти документи, які дозволяють особі перебувати на території України, здійснювати температурний скринінг і огляд людей, речей і транспортних засобів, складати протоколи про адміністративні та інших порушеннях

Також у місті діятимуть мобільні моніторингові групи з подібними повноваженнями.

Нагадаємо, на святкування Рош га-Шана в Умані може зібратися близько 2-3 тисяч хасидів.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що святкування Рош га-Шана в Умані в цьому році неможливо.

Додамо, що поліція в Умані вже перейшла на посилений режим роботи.

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