В Умани сработала ПВО: обломки сбитого объекта повредили несколько зданий

Во время воздушной тревоги в Умани сработала система противовоздушной обороны. В связи с чем повреждены несколько зданий. Также произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца .

Напомним, днем российские войска снова ударили по критической инфраструктуре Кривого Рога. Под обстрелом в очередной раз оказались гидротехнические сооружения, есть значительные разрушения.

Также над Днепропетровской области украинским защитникам удалось сбить три крылатые российские ракеты "Искандер-К".

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