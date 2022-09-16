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В Умані спрацювала ППО: уламки збитого об'єкту пошкодили кілька будівель

Фото: в Умані вдень 16 вересня спрацювала ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Під час повітряної тривоги в Умані спрацювала система протиповітряної оборони. У зв'язку з чим пошкоджено декілька будівель. Також сталося аварійне вимкнення енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Нагадаємо, вдень російські війська знову вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Під обстрілом вкотре опинилися гідротехнічні споруди, є значні руйнації.

Також над Дніпропетровською області українським захисникам вдалося збити три крилаті російські ракети "Іскандер-К".

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УманьВибух