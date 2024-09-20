В Умані запроваджують спецрежим на в'їзд і забороняють алкоголь: у чому причина

Де буде посилений контрольно-пропускний режим для руху автомобілів

Зазначається, що особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян діятиме, як і в попередні роки в період паломництва хасидів.

Зокрема, буде заборонений в'їзд транспортних засобів:

з а/д М-30 до міста Умань, на вул. Дерев'янка (база ТОВ "Стандарт Будівельний");

з а/д М-30 до міста Умань, на вул. Горіхова;

з села Родниківка до міста Умань, на вул. Павлова.

Посилений контрольно-пропускний режим для руху транспортних засобів буде на таких вулицях:

вʼїзд з а/д М-30 до міста Умань, на вул. Деревʼянка;

вʼїзд з а/д М-05 до міста Умань, на вул. Інтернаціональну;

вʼїзд з c. Городецьке (Паланська тергромада) до міста Умань, на перехресті вул. Городецька - вул. Максима Залізняка;

вʼїзд з а/д М-30 до міста Умань, на вул. Михайлівську;

вʼїзд з а/д М-30 до міста Умань на вул. Вокзальну;

вʼїзд з села Родниківка (Паланська тергромада) до міста Умань, на вул. Київській;

на вʼїзді з а/д М-05 Київ-Одеса до міста Умань, на вул. Визволителів для вʼїзду лише хасидів.

Голова ОДА попередив, що в мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів.

"Прошу ставитися до всіх заходів із розумінням. Це необхідність. Тому що безпека уманчан і паломників – незмінний пріоритет під час прийдешнього Рош га-Шана", - написав Ігор Табурець.

Фото: Святкування Рош га-Шана в Умані (РБК-Україна/Віталій Носач)

Хасиди приїдуть попри заклики утриматися від паломництва

МЗС України раніше звернулося до паломників-хасидів із проханням утриматися від відвідання Умані під час святкування Рош га-Шана цього року. Причиною є неможливість гарантувати безпеку під час війни, що триває.

Ті, хто вирішать здійснити паломництво в Умані, мають врахувати воєнний стан в Україні, який включає низку обмежень: комендантську годину, обмеження на масові зібрання, посилені патрулі та примусові заходи для тих, хто порушує ці обмеження.

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, відзначатимуть з вечора 2 жовтня до вечора 4 жовтня. В Умані хасиди здійснюють паломництво, щоб вшанувати пам'ять цадика Нахмана, який був засновником брацлавського хасидизму. Нахман заповів, щоб його послідовники збиралися біля його могили на Новий рік, тому паломництво до Умані стало традицією для хасидів з усього світу.