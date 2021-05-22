В Умани в результате стрельбы пострадали двое хасидов

Стрельба произошла около 15:00 на улице Софьи Перовской.

"В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который убежал до приезда правоохранителей", - добавили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.