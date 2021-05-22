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В Умані в результаті стрілянини постраждали двоє хасидів

Автор: Ігор Литвиненко

В Умані в суботу, 22 травня, відбулася стрілянина в хасидському кварталі. В результаті інциденту двоє хасидів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

Стрілянина сталася близько 15:00 на вулиці Софії Перовської.

"В результаті постраждали дві людини, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні", - повідомили в поліції.

Зараз на місці тривають слідчі дії.

"Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків і відбирають пояснення у очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців", - додали в поліції.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, днями в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину на Печерську з пневматичної зброї.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі дорожній конфлікт завершився перестрілкою. Двоє людей отримали поранення.

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