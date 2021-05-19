ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дорожный конфликт в Одессе закончился стрельбой: два человека ранены

Новина українською →
Одесса, Среда 19 мая 2021 21:11
Дорожный конфликт в Одессе закончился стрельбой: два человека ранены Фото: два человека получили ранения в результате стрельбы в Одессе (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе дорожный конфликт перерос в драку, а потом и в стрельбу. Один из водителей открыл огонь из травматического пистолета, ранив двух мужчин, которые пытались выяснить с ним отношения.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Одессе.

Отмечается, что конфликт возник из-за водителя, "подрезавшего" один из автомобилей. Находившиеся в нем отец и сын догнали нарушителя и вступили с ним в словесную перепалку, которая переросла в драку, а затем и в стрельбу.

Водитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону нападавших, попав одному из них в ногу, а другому - в живот. Затем он сел в автомобиль и скрылся. Один из мужчин получил ранение в ногу, другой - в живот. Пострадавшим медики оказали помощь на месте и направили их в больницу на обследование.

Для поимки правонарушителя полиция объявила план "Перехват". В ходе поисковых мероприятий стрелявшего водителя задержали. С ним проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по статье об умышленном телесном повреждении средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК Украины).

Фото: два человека получили ранения в результате стрельбы в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, накануне в одном из киевских ресторанов произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку. Ее попытался остановить администратор заведения, но получил огнестрельное ранение - один из участников достал пистолет и выстрелил.

Отметим, 17 мая в Запорожской области в поселке Кирилловка произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу. В результате инцидента два человека получили ранения.

Как писало РБК-Украина, ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия конфликт Стрельба
NEWS
Назначение Ляшко главой Минздрава: комитет Рады принял решение
Назначение Ляшко главой Минздрава: комитет Рады принял решение
DAILY
Теракты в школах. Как избежать угрозы для детей и учителей в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Теракты в школах. Как избежать угрозы для детей и учителей в Украине