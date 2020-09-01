ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Умани разрабатывают правила карантина для хасидов

Автор: Максим Зайченко

В Умани и Черкасской области разработают систему правил соблюдения карантина во время паломничества хасидов. Для оперативного реагирования на жалобы уже открыта "горячая линия".

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

"Сейчас в области разрабатывают единые правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения безопасности граждан Украины и иностранцев, которые в период паломничества будут находиться в Умани", - отметили в ОГА.

Для оперативного реагирования на жалобы уже открыта "горячая линия".

Самые читаемые новости

Напомним, вечером 27 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами. РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте.

Также РБК-Украина писало, что на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умани может собраться около 2-3 тысяч хасидов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантинУманьКоронавирус