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В Умані розроблять систему правил дотримання карантину під час паломництва

Автор: Максим Зайченко

В Умані та Черкаській області розроблять систему правил дотримання карантину під час паломництва хасидів. Для оперативного реагування на скарги вже відкрита "гаряча лінія".

Про це повідомляє прес-служба Черкаської облдержадміністрації.

"Зараз в області розробляють єдині правила дотримання санітарно-епідеміологічних норм і забезпечення безпеки громадян України та іноземців, які в період паломництва будуть знаходитися в Умані", - зазначили в ОДА.

Для оперативного реагування на скарги вже відкрита "гаряча лінія".

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Нагадаємо, ввечері 27 серпня в Умані стався конфлікт між місцевими жителями та хасидами. РБК-Україна зібрала всі, що відомо про інцидент.

Також РБК-Україна писало, що на святкування іудейського Нового року (Рош ха-Шана) в Умані може зібратися близько 2-3 тисяч хасидів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування Рош ха-Шана в Умані в цьому році неможливо.

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