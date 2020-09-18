В Умани проверяют хасидов из-за возможной подделки документов о цели приезда

Фото: хасиды в Умани (РБК-Украина)

Правоохранители, пограничники и сотрудники миграционной службы начали проверки хасидов в Умани из-за возможной подделки документов о цели приезда. Некоторое количество иностранцев уже разоблачили и готовят к депортации из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Не исключается, что хасиды могли прибыть в Украину по поддельным документам на якобы лечение или нарушить правила транзитного проезда, который должен был длиться не более 48 часов.

"Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не соблюли условий въезда и пренебрегли законодательством Украины. Эти лица будут отправлены за пределы Украины с запретом въезда минимум на 3 года", - сообщили в МВД.

В комментарии РБК-Украина пресс-секретарь полиции Умани Зоя Вовк уточнила, что на данный момент выявлено 4 иностранца, которые находились на территории Украины с нарушениями.

"Составлен 1 протокол Государственной миграционной службой, и 3 пограничниками. Все уже возвращены в свои страны. Одному иностранцу ввели запрет на въезд в Украину на 5 лет", - сообщила Вовк.

Напомним, 18 сентября начинается празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, на который хасиды массово съезжаются в Умань. В этом году паломничество было запрещено из-за коронавируса, несмотря на это некоторое количество хасидов все же прибыли в страну. В некоторых кварталах Умани установлены блокпосты полиции.

Также сообщалось, что на прошлой неделе в Умани группа хасидов устроила погром возле могилы цадика Нахмана, двое из них были выдворены из Украины.