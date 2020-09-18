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В Умані перевіряють хасидів через можливі підробки документів про мету приїзду

Умань, П'ятниця 18 вересня 2020 16:49
В Умані перевіряють хасидів через можливі підробки документів про мету приїзду
Фото: хасиди в Умані (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохоронці, прикордонники і співробітники міграційної служби почали перевірки хасидів в Умані через можливі підробки документів про мету приїзду. Деяку кількість іноземців вже викрили і готують до депортації з України.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Не виключається, що хасиди могли прибути в Україну за підробленими документами на нібито лікування або порушити правила транзитного проїзду, який повинен був тривати не більше 48 годин.

"Правоохоронці вже викрили певну кількість осіб, які не дотримались умов в'їзду і знехтували законодавством України. Ці особи будуть відправлені за межі України із забороною в'їзду мінімум на 3 роки", - повідомили в МВС.

У коментарі РБК-Україна прес-секретар поліції Умані Зоя Вовк уточнила, що на цей час виявлено 4 іноземці, які перебували на території України з порушеннями.

"Складено 1 протокол Державною міграційною службою, і 3 прикордонниками. Всі вже повернуті в свої країни. Одному іноземцю ввели заборону на в'їзд в Україну на 5 років", - повідомила Вовк.

Нагадаємо, 18 вересня починається святкування єврейського нового року Рош ха-Шана, на який хасиди масово з'їжджаються до Умані. Цього року паломництво було заборонено через коронавірус, незважаючи на це деякий кількість хасидів все ж прибули в країну. У деяких кварталах Умані встановлені блокпости поліції.

Також повідомлялося, що минулого тижня в Умані група хасидів влаштувала погром біля могили цадика Нахмана, двоє з них були вигнані з України.

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