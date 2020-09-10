Хасиды устроили погром в Умани, двое выдворены из страны

Фото: хасиды (РБК-Украина)

В среду, 9 сентября, в Умани группа хасидов-паломников устроила погром возле могилы цадика Нахмана. Они разгромили ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, в четверг, 10 сентября, Национальная полиция и Миграционная служба Украины приняли решение выдворить из страны двоих граждан Израиля.

"Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины", - добавил Геращенко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в этом году на празднование Рош ха-Шана Умань посетят около 3 тысяч паломников.

Кроме того, на время паломничества Умань для хасидов с COVID-19 развернут госпиталь.

Добавим, что в Умани коронавирусом заболели 8 хасидов-паломников, которые приехали на празднование Рош ха-Шана.