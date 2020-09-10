ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Хасиды устроили погром в Умани, двое выдворены из страны

Умань, Четверг 10 сентября 2020 17:11
Хасиды устроили погром в Умани, двое выдворены из страны
Фото: хасиды (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 9 сентября, в Умани группа хасидов-паломников устроила погром возле могилы цадика Нахмана. Они разгромили ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, в четверг, 10 сентября, Национальная полиция и Миграционная служба Украины приняли решение выдворить из страны двоих граждан Израиля.

"Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины", - добавил Геращенко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в этом году на празднование Рош ха-Шана Умань посетят около 3 тысяч паломников.

Кроме того, на время паломничества Умань для хасидов с COVID-19 развернут госпиталь.

Добавим, что в Умани коронавирусом заболели 8 хасидов-паломников, которые приехали на празднование Рош ха-Шана.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Антон ГеращенкопроисшествиеУманьхасиды
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь