До Умані прибули ізраїльські поліцейські: у чому причина

Він додав, що цього року в Умані очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з Ізраїлю.

"Нагадую, що МЗС Ізраїлю рекомендує утриматися від поїздок в Україну під час війни", - зазначив Бродський.

"Суспільне. Черкаси" взяло коментар у речниці Головного управління поліції області Зої Вовк, яка розповіла, що ізраїльські правоохоронці нестимуть службу в районах компактного проживання та паломництва хасидів.

Повідомляється, що майор Міхаель Зінгерман в етері "Суспільне.Студія" заявив, що в Умань прибули 16 ізраїльських поліцейських.

Рош га-Шана

Це єврейський Новий рік, який святкується восени та знаменує початок нового року за єврейським календарем. Під час свята традиційно звучить шофар (ріжок барана), а також вживаються солодкі страви, такі як яблука з медом, щоб побажати солодкого нового року.

Щороку тисячі хасидів приїжджають до Умані на Рош га-Шану, щоб вшанувати пам'ять раббі Нахмана з Брацлава, видатного хасидського цадика, який був засновником брацлавського хасидизму. Він заповів, щоб його послідовники збиралися біля його могили на Новий рік. Саме тому паломництво до Умані стало традицією для хасидів з усього світу.

Поліція в Умані вже працює у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку під час святкування.