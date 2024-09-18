На Рош га-Шана до Умані приїдуть понад 50 тисяч хасидів, правоохоронці перейшли на посилений режим

З початку вересня до Умані почали прибувати хасиди на святкування єврейського Нового року, Рош га-Шана. Цьогоріч його відзначають у жовтні. У місті у посиленому режимі працюють правоохоронці, у тому числі міграційники.

Зазначається, що сьогодні з робочим візитом до Умані прибув начальник Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби Андрій Кочерга. Він спільно з іншими міграційниками відвідав квартал, де проживають хасиди, а також могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана.

Кочерга обговорив безпекові заходи із співробітниками Уманського районного управління поліції ГУНП в області та Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту Нацполіції України.

Зазначається, що правоохоронці мають не лише слідкувати за безпековою ситуацією під час святкування Рош га-Шана, але й забезпечити контроль за дотриманням паломниками законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

"За попередньою інформацією нині до Умані прибуло до півтисячі хасидів, масовий приїзд планується вже з наступного тижня, тому міграційна служба разом з правоохоронними органами переходять на посилений режим роботи", - йдеться у заяві міграційників.

Повідомляється, що цього року в Умані очікують на приїзд понад 50 000 прочан.

Рош га-Шана

Це єврейський Новий рік, який святкується восени та знаменує початок нового року за єврейським календарем. Це час духовного очищення, роздумів і початку десятиденного періоду каяття, що закінчується Йом-Кіпуром. Під час свята традиційно звучить шофар (ріжок барана), а також вживаються солодкі страви, такі як яблука з медом, щоб побажати солодкого нового року.

Щороку тисячі хасидів приїжджають до Умані на Рош га-Шану, щоб вшанувати пам'ять раббі Нахмана з Брацлава, видатного хасидського цадика, який був засновником брацлавського хасидизму. Нахман заповів, щоб його послідовники збиралися біля його могили на Новий рік, тому паломництво до Умані стало традицією для хасидів з усього світу.