В Умань прибыли израильские полицейские: в чем причина

Он добавил, что в этом году в Умань ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из Израиля.

"Напоминаю, что МИД Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Украину во время войны", - отметил Бродский.

"Суспильне.Черкассы" взяло комментарий у пресс-секретаря Главного управления полиции области Зои Вовк, которая рассказала, что израильские правоохранители будут нести службу в районах компактного проживания и паломничества хасидов.

Сообщается, что майор Михаэль Зингерман в эфире "Суспильне.Студия" заявил, что в Умань прибыли 16 израильских полицейских.

Рош ха-Шана

Это еврейский Новый год, который отмечается осенью и знаменует начало нового года по еврейскому календарю. Во время праздника традиционно звучит шофар (рожок барана), а также есть сладкие блюда, такие как яблоки с медом, чтобы пожелать сладкого нового года.

Каждый год тысячи хасидов приезжают в Умань на Рош ха-Шане, чтобы почтить память рабби Нахмана из Брацлава, выдающегося хасидского цадика, который был основателем брацлавского хасидизма. Он завещал, чтобы его последователи собирались у его могилы на Новый год. Именно поэтому паломничество в Умань стало традицией хасидов со всего мира.

Полиция в Умани уже работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности во время празднования.