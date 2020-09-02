В Умани полиция переходит на усиленный режим работы

В Умани сотрудники правоохранительных органов заступили на усиленный режим несения службы в связи с приездом хасидов в город. В настоящее время в городе находится около полсотни паломников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича, порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских.

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сообщил он.

При этом Фацевич добавил, что необходимо, чтобы жители города и паломники неукоснительно соблюдали противоэпидемические мероприятия.

Напомним, на празднование Рош ха-Шана в Умани может собраться около 2-3 тысяч хасидов.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.