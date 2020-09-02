В Умані поліція переходить на посилений режим роботи

В Умані співробітники правоохоронних органів заступили на посилений режим несення служби у зв'язку з приїздом хасидів в місто. Нині в місті знаходиться близько півсотні паломників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, порядок в місті буде забезпечувати понад 500 поліцейських.

"Черкаська поліція готова до забезпечення громадського порядку та безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю і забезпечення безпеки під час заходів", - повідомив він.

При цьому Фацевич додав, що необхідно, щоб жителі міста і паломники неухильно дотримувалися протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, на святкування Рош га-Шана в Умані може зібратися близько 2-3 тисяч хасидів.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що святкування Рош га-Шана в Умані в цьому році неможливо.