В Умани на могиле Рабби Нахмана обнаружили незаконные застройки. Начато расследование
В Умани на могиле цадика Нахмана, которая является местом паломничества для хасидов со всего мира, обнаружили незаконное строительство. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Черкасской области.
Всего в Умани обнаружили 17 объектов незаконно строительства, из них 6 - находится на могиле Рабби Нахмана.
Следствие отмечает, что местные чиновники не проконтролировали соблюдение застройщиками требований градостроительного законодательства. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, ежегодно в Украину приезжали тысячи хасидских паломников на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана). В Умани похоронен цадик Нахман - основатель брацлавского хасидизма.
В этом году из-за войны хасидов призывают не ехать в Украину, а в Умани усилили меры безопасности с 19 по 30 сентября.
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