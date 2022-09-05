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В Умани на могиле Рабби Нахмана обнаружили незаконные застройки. Начато расследование

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Умань, Понедельник 05 сентября 2022 14:48
В Умани на могиле Рабби Нахмана обнаружили незаконные застройки. Начато расследование Фото: на могиле Рабби Нахмана в Умани обнаружили незаконное строительство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Умани на могиле цадика Нахмана, которая является местом паломничества для хасидов со всего мира, обнаружили незаконное строительство. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Черкасской области.

Всего в Умани обнаружили 17 объектов незаконно строительства, из них 6 - находится на могиле Рабби Нахмана.

Следствие отмечает, что местные чиновники не проконтролировали соблюдение застройщиками требований градостроительного законодательства. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ежегодно в Украину приезжали тысячи хасидских паломников на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана). В Умани похоронен цадик Нахман - основатель брацлавского хасидизма.

В этом году из-за войны хасидов призывают не ехать в Украину, а в Умани усилили меры безопасности с 19 по 30 сентября.

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