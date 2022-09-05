В Умані на могилі Рабі Нахмана виявили незаконні забудови. Розпочато розслідування

В Умані на могилі цадика Нахмана, яка є місцем паломництва для хасидів зі всього світу, виявили незаконне будівництво. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Черкаської області.

Всього в Умані виявили 17 об'єктів незаконно будівництва, з них 6 - знаходиться на могилі Рабі Нахмана.

Слідство зазначає, що місцеві чиновники не проконтролювали дотримання забудовниками вимог містобудівного законодавства. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, щороку до України приїжджали тисячі хасидських паломників на святкування єврейського Нового року (Рош ха-Шана). В Умані похований цадик Нахман - засновник брацлавського хасидизму.

Цього року через війну хасидів закликають не їхати до України, а в Умані посилили заходи безпеки з 19 по 30 вересня.

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