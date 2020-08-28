В Умани местные жители не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана

Фото: место происшествия (скриншот видео)

В Умани в ночь на пятницу, 28 августа, местные жители вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, а именно к месту захоронения цадика Нахмана. Жители просили правоохранителей прогнать хасидов.

Об этом сообщил депутат Уманского районного совета Сергей Алексеев на своей странице в Facebook.

Он обнародовал видео, на котором зафиксирован конфликт: местные жители не дают паломникам пройти и призывают "уходить".

Нічний штурм ,,,,туристами,,,,УМАНІ. Опубліковано Сергієм Алексеевим Четвер, 27 серпня 2020 р.

Кроме того, в соцсетях жители города пишут, что конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко в Умани, куда приехали хасиды.

"Господин Цебрий (мэр Умани, - ред.)! Приехал полный бус хасидов на незаконную синагогу по Лысенко... без соблюдения карантина! Кто будет нести ответственность?" - написала одна из местных жительниц.

Фото: место происшествия (facebook.com/profile.php?id=100014696328669)

Жители Умани требовали, чтобы сотрудники полиции прогнали паломников.

А правоохранители объясняли, что не могут запретить паломникам посетить место захоронения цадика Нахмана.

Силовики пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

Пресс-офицер патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк сказала РБК-Украина, что пока не может прокомментировать ситуацию.

"Мы ждем результаты от следственного управления", - отметила пресс-офицер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана по просьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху в рамках борьбы с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, руководитель "коронавирусного центра" Израиля, профессор Рони Гамзу попросил Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

До этого глава МВД Арсен Аваков заявлял, что министерство планирует ввести технические ограничения для сокращения числа паломников.