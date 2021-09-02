В Умани в местах проживания хасидов усиленно дежурят более 100 спасателей

В Умани развернули сводный отряд спасателей для обеспечения пожарной и техногенной безопасности. Численность сводного отряда составляет 116 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Группировка усилено 29 единицами специальной и пожарно-спасательной техники.
В местах компактного проживания паломников организовано дежурство 10 стационарных постов.
В период со 2 по 9 сентября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош га-Шан. Ожидается, что количество паломников, которые в этом году приедут в Умань, составит около 50 тысяч хасидов.
Ранее сообщалось, что более полусотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош га-Шана.