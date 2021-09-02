В Умані у місцях проживання хасидів посилено чергують більше 100 рятувальників

В Умані розгорнули зведений загін рятувальників для забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Чисельність зведеного загону складає 116 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Угрупування підсилене 29 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.
В місцях компактного проживання прочан організоване чергування 10 стаціонарних постів.
У період з 2 по 9 вересня, в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош га-Шан. Очікується, що кількість прочан, які цього року приїдуть до Умані, складе близько 50 тисяч хасидів.
Раніше повідомлялося, що понад пів сотні поліцейських охоронятимуть порядок в Умані під час Рош га-Шана.