В Умани коронавирусом заболели 8 хасидов-паломников

Фото: хасиды в Умани (РБК-Украина)

В Умани коронавирус обнаружили у 8 хасидов-паломников, которые прибыли в город для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана. Сегодня на лечении от коронавируса находятся 6 хасидов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил мэр Умани Александр Цебрий.

По его словам, у двух инфицированных паломников повторные тесты на COVID-19 оказались отрицательными, то есть они уже выздоровели от болезни.

"Шесть сейчас находятся на самоизоляции, они лечатся амбулаторно", - добавил мэр города.

Цебрий рассказал, что настаивал на повторном тестировании всех иностранцев, которые прибыли в город.

"Мне сообщали, что они проходили тестирование на аэродроме и у них есть справки, но я настаивал, чтобы тестирование проводилось у нас в городе", - отметил.

Напомним, в Умани развернули специальный госпиталь для больных коронавирусом хасидов-паломников, также планировали открыть изолятор для контактных лиц.

Добавим, в Министерстве внутренних дел Украины ожидают, что в этом году на празднование Рош ха-Шана в Умань прибудут около 3 тысяч хасидов-паломников.